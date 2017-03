Angrois.- As vítimas solicitan o compromiso de Ciudadanos en apoio dunha comisión técnica e outra parlamentaria

A plataforma de vítimas do accidente do Alvia que ocorreu en Angrois, en Santiago, en xullo de 2013 solicitou o compromiso do grupo parlamentario de Ciudadanos en apoio das súas dúas reivindicacións.

Trátase da constitución dunha comisión de investigación parlamentaria e outra de carácter técnico para determinar as causas do sinistro ferroviario, que acabou coa vida de 80 persoas e deixou máis dun centenar de feridos.

Unha representación da asociación reuniuse este mércores con Fernando Navarro, deputado de Ciudadanos por Illas Baleares e portavoz da formación na comisión de Fomento.

Este trasladoulles o seu apoio ás dúas comisións nun futuro, ademais de lembrarlles que xa votaron a favor dunha comisión de investigación na Cámara Baixa.

Tras citarse a semana pasada co socialista Odón Elorza, que promove iniciativas en favor das súas demandas, a plataforma solicitou unha entrevista co portavoz do PSOE no Congreso, Antonio Hernando, pero aínda non recibiron resposta.