O mal tempo que afecta as costas galegas impediu á metade da frota do cerco saír a faenar este mércores, día no que comezou de forma oficial a campaña da sardiña.

En declaracións a Europa Press, o portavoz de Acerga -a asociación maioritaria do cerco galego-, Andrés García, sinalou que o tempo "é moi malo", polo que só entre 40 e 50 embarcacións puideron faenar en Galicia, mentres que as desprazadas a País Vasco permaneceron amarradas a porto.

Con todo, a sardiña vendeuse a "prezos bastante razoables", nun arranque de campaña similar ao de 2016, de forma que a caixa estivo entre os 12 e os 14 euros.

Paralelamente, o Ministerio de Pesca atendeu ás reclamacións realizadas de forma conxunta polo sector e a Xunta, de maneira que o cerco poderá pescar 6.000 quilos semanais por barco nos meses de verán -desde o 5 de xuño--, nunha subida fronte aos 3.000 quilos actuais.

Esta especie non conta con Total Admisible de Capturas (TAC) da UE, polo que España e Portugal regúlanse mediante un plan de xestión con cotas anuais, que se distribúen entre as frotas.

Este 1 de marzo tamén arrincaba a campaña de anchoa, pero non apareceu polas costas galegas. Todo iso nun comezo de ano que o cerco lamenta "non é bo" para o xurelo, pola escaseza desta especie e os seus baixos prezos.