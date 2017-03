Máis de 20.500 escolares galegos participaron na campaña de reciclaxe de que promove a Xunta

Máis de 20.500 escolares galegos participaron no cinco primeiros meses do curso na campaña de reciclaxe que promove a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, en colaboración con Ecoembes e Sogama.

Nun comunicado, Sogama explicou que esta iniciativa busca informar os alumnos, formalos e motivalos para que leven a cabo unha xestión máis sustentable dos seus residuos, contribuíndo a incrementar as porcentaxes de reciclaxe en Galicia.

Con este obxectivo, desde o pasado mes de outubro, a campaña visitou un total de 156 centros educativos de toda Galicia, tanto públicos como concertados e privados. Deles, 57 son da provincia da Coruña, 31 de Lugo, 15 de Ourense e 53 de Pontevedra.

Ademais, segundo indicou Sogama, no período comprendido entre outubro de 2016 e febreiro de 2017, realizáronse máis dun milleiro de accións educativas con alumnos dos ciclos de Infantil, Primaria e Secundaria (ESO e Bacharelato). A participación foi de 20.584 escolares e 900 profesores.