Inspección de Traballo atende á denuncia dos bombeiros do consorcio provincial e abre procedemento contra Matinsa

O comité de empresa do consorcio provincial de bombeiros de Pontevedra informou de que Inspección de Traballo atendeu á súa denuncia e abriu un procedemento contra Martinsa, á que advirte de que se continúa "incumprindo a lei" e non soluciona as incidencias apreciadas polos técnicos enfróntase a "sancións de entre 2.000 e 41.000 euros".

Segundo o comité, os parques afectados por estas deficiencias son o catro xestionados por Matinsa (O Morrazo, Vilagarcía, O Salnés e Baixo Miño).

"Inspección considera que a empresa non está a cumprir coas súas obrigacións e pon en risco a seguridade dos bombeiros tanto nas tarefas diarias dos parques como nas intervencións nas que é de aplicación a lei de prevención", esgrime.

Así mesmo, no comunicado apunta que Inspección decidiu impor uns prazos á empresa para cumprir con certos requirimentos, mentres que outros son de carácter inmediato, empezando "pola descontaminación dos traxes de intervención con contaminacións biolóxicas ou químicas".

"Deberán ser descontaminados por empresas especializadas e alleas ao servizo, non polos propios bombeiros como ata agora, en lavadoras normais", sinala o comité, quen lembra que os bombeiros do Morrazo tiveron que acudir a unha excarceración durante os labores de extinción do incendio de Fandicosta e fixérono con traxes "contaminados de amoníaco".

Entre outras cuestións, tamén se ordena revisar o material de altura e retirar o caducado.