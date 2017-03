Máis de 60 gravados de artistas como Dalí, Picasso, Warhol ou Miró chegan a Ferrol coa mostra 'Inspirados polo Viño'

O Museo da Construción Naval de Ferrol acolle desde este xoves e ata o 23 de abril a exposición 'Inspirados polo viño', que agrupa 66 gravados da Colección Vivanco de artistas como Dalí, Picasso, Warhol ou Miró co viño como fío condutor.

Esta cita enmárcase no décimo aniversario do Salón Profesional do Viño Fevino, que se celebrará en Ferrol os días 3 e 4 de abril, e será de carácter benéfico, xa que todo o recadado coas entradas --a un prezo simbólico de 2 euros-- irá para a Cociña Económica de Ferrol.

A Sala Carlos III do Museo da Construción Naval será a encargada de acoller 66 obras de 19 grandes mestres da pintura, todas elas vinculadas dalgún modo co mundo do viño. A gran maioría, ademais, forman parte dos fondos non expostos do Museo Vivanco da Cultura do Viño e móstranse por primeira vez ao público.

A exposición divídese en dous bloques diferenciados, un de gravado clásico e outro de gravado contemporáneo. O primeiro dos dous bloques conta, ademais, con tres apartados: mitoloxía, con pezas de Mantegna, Carraci ou José de Ribera; costumismo, con escenas de taberna ou cultivo de autores como William Hogarth; e cristianismo, que evidencia a dimensión espiritual do viño con artistas como Lucas van Leyden ou Alberto Durero.

Finalmente, a mostra ten un apartado de obras contemporáneas que, a través de diferentes movementos, mostran a visión particular do mundo do viño en autores como Miró ou Hamaguchi.