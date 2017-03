A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, instou aos empresarios da Asociación do Polígono de Agrela a apostar pola "economía circular" como ferramenta para crear novas oportunidades de negocio e emprego verde.

Así o expuxo durante unha reunión co presidente da Asociación de empresarios de Agrela, José Antonio López, ao que lles comunicou o nomeamento de Galicia como coordinadora, xunto con Cataluña e Valencia, dun grupo de traballo de Economía Circular creado no marco da Rede de Autoridades Ambientais do Ministerio de Agricultura, Produción Agraria e Medio Ambiente.

A responsable de Medio Ambiente convidou aos empresarios a trasladar as súas iniciativas en relación con esta materia para presentalas neste grupo de traballo que acordará as posibles vías de financiamento de proxectos.

No marco deste grupo, revisaranse as propostas lexislativas sobre residuos, aumento da reciclaxe e a redución de verteduras, así como a mellora da xestión dos residuos.