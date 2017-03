O Tolleito de Inishmaan, Eroski Paraíso e Raclette competirán polo Premio María Casares ao mellor espectáculo

'O Tolleito de Inishmaan', de Contraproduccións e FIOT Carballo, 'Eroski Paraíso', de Chévere, e 'Raclette', de Ibuprofeno Teatro, competirán este ano por facerse co galardón ao mellor espectáculo nos Premios María Casares, que celebrarán a súa XXI edición o 29 de marzo.

Así se deu a coñecer este mércores no transcurso dun acto celebrado no Salón Teatro de Santiago no que se anunciaron os nomeados a estes galardóns do teatro galego, organizados pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG).

En total, 13 espectáculos conseguiron algún nomeamento nos 14 apartados nos que se dividen a María Casares. As quinielas lidéraas o espectáculo 'O Tolleito de Inishmaan' que, ademais da o mellor espectáculo, está nomeado noutras 10 categorías.

A continuación, 'Eroski Paraíso' opta a oito galardoes e 'Raclette' está nomeada en cinco, os mesmos que 'Voaxa e Carmín', de ButacaZero.

NOMEADOS

Os nomeados ao mellor espectáculo infantil son 'A meniña que quería navegar', de Redrum Teatro; 'Danza da choiva', de Elefante Elegante; e 'Pavillón Liño', de Caramuxo Teatro.

Pola súa banda, a mellor dirección se debate entre Cándido Pazó, por 'O Tolleito de Inishmaan', Santiago Cortegoso, por 'Raclette', e Xavier Ron, por 'Eroski Paraíso'.

Os nomeados ao mellor actor protagonista son César Cambeiro --'Tartufo'--, Miguel de Lira --'Eroski Paraíso'-- e Santi Romay --'O Tolleito de Inishmaan'--; mentres que a actor secundario figuran Salvador do Río e Toni Salgado, ambos por 'Raclette'; e Evaristo Calvo, por 'O Tolleito de Inishmaan'--.

Belén Costenla e Mabel Ribeira, por 'Voaxa e Carmín'; e Patricia de Lorenzo, por 'Eroski Paraíso', pugnarán por facerse coa María Casares á mellor actriz protagonista, mentres que María Vermella e Susana Dans --'O Tolleito de Inishmaan'-- e Cristina Iglesias --'Eroski Paraíso'-- competirán por ser a mellor actriz secundaria.

O mellor texto orixinal elixirase entre 'Voaxa e Carmín', 'Eroski Paraíso' e 'Raclette' e a mellor adaptación entre 'O Tolleito de Inishmaan', 'Xurdefet', de Berrobambán, e 'Vos amores de Jacques ou fatalista', de Produccións Teatrais Excéntricas.

Os nomeados á mellor música orixinal son 'Os amores de Jacques ou fatalista', 'Foucellas', de Talía Teatro, e 'Eroski Paraíso'. Estes dous últimos tamén competirán pola María Casares á mellor iluminación con 'O Tolleito de Inishmaan'.

A mellor escenografía decidirase entre 'Get Back', de Eme2 Produccións, 'Foucellas' e 'O Tolleito de Inishmaan', que competirá tamén en mellor vestiario --xunto con 'Voaxa e Carmín' e 'A meniña que quería navegar'-- e mellor maquillaxe --con 'Rockenstein', de Malasombra Producións, e 'Voaxa e Carmín'--.