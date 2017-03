O CDG inicia os ensaios de 'Martes de Carnaval' baixo a dirección de Marta Pazos

O equipo de 'Martes de Carnaval' iniciou este mércores en Santiago os ensaios da que será a nova produción Centro Dramático Galego (CDG) que terá como directora á pontevedresa Marta Pazos.

Este espectáculo suporá a primeira posta en escena en galego das pezas de Ramón María do Valle-Inclán 'As galas do defunto' e 'A filla do capitán'.

Con esta montaxe, segundo destacou a Consellería de Cultura nun comunicado, a compañía pública contribúe á incorporación do autor arousán ao repertorio teatral en galego no ano en que quedaron liberados os dereitos da súa obra.

O elenco está composto por 10 intérpretes que encarnarán aos máis de 30 personaxes destas dúas obras. En concreto, participan as actrices Iria Azevedo, Mercedes Castro, Anabell Gago e María Vermella e os actores César Cambeiro, Miquel Insua, Alejandro Jato, Pablo Rivero Madriñán, Machi Salgado e Sergio Zearreta.