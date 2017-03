Así son as contas de PSdeG e BNG

Certo tamén é que as contas dispoñibles son moi xerais. Podemos saber, por exemplo, canto PSOE e Bloque estiman que van ingresar en cotas de afiliados, pero non canto ingresaron realmente no exercicio anterior.

Pontón no Consello Nacional do BNG

Cotas da militancia

Neste eido, o BNG gáñalle por goleada aos socialistas. A fronte prevé ingresar 400.000 euros este ano en cotas dos militantes, o que suporía o 29% dos ingresos estimados, 1,3 millóns. Polo contrario, o PSdeG prevía ingresar 58.000 euros en 2016 en cotas, menos do 7% dos 833.000 de ingresos totais previstos.

O ingreso máis relevante para estas dúas formacións son as subvencións. 470.000 euros para Bloque e 649.000 euros para PSdeG, o que supón respectivamente o 34% e o 77% dos ingresos totais. En 2015, o BNG declaraba uns ingresos de 527.000 euros en cotas. Polo tanto, o que aporta a militancia nacionalista baixou un 11% nestes dous exercicios.

Tasa sobre certos salarios

A liña de “achegas dos cargos públicos” carece dun gran peso cualitativo, pero é importante para entender o funcionamento dos partidos e os seus equilibrios de poder. Trátase dunha vía de financiamento legal e que explotan case todas as formacións. A cada cargo público que nomean nunha institución esíxenlle unha porcentaxe do seu salario. Isto explica que, por exemplo, no orzamento do PSdeG haxa 7.200 euros procedentes de “cotas cargos RTVG” ou no Bloque 145.000 euros de “achegas de cargos públicos nacionais”. Loxicamente, a militancia da comarca ou cidade que teña máis cargos públicos máis cartos aportará a estrutura común do partido, tendo en última instancia máis poder.

Pilar Cancela | Fonte: Europa Press.

No referido aos gastos, as débedas cos bancos compiten cos gastos de persoal en ser a partida máis importante nas dúas formación.

Débedas cos bancos

No Bloque, estiman que entre amortizacións e gastos financeiros gastarán 371.000 euros en 2017, o 27% do orzamento. Unha mellora respecto as contas de 2015, onde tiveron que amortizar nun só ano máis de 1,1 millóns de euros, máis da metade do orzamento de por entón. Cómpre ter en conta que nos últimos anos a fronte deixou de pedir diñeiro aos bancos para as campañas, aínda que si pediron un crédito de 100.000 euros para o envio por correo das papeletas das autonómicas.

No PSdeG dixeron que en 2016 ían adicar a este capítulo de amortización de débeda máis de 255.000 €. O último dato de débeda publicado polo PSdeG (2015) é de 765.000 euros. Nos últimos tres anos din que baixaron un 65% a débeda, ao pasar de 2,1 millóns a eses 765.000 euros, dos que 500.000 din que son "débeda interna" con Ferraz. Respecto ao Bloque ou En Marea, os socialistas e conservadores galegos dispoñen da avantaxa de non ter que apandar cos gastos das campañas estatais e europeas.

Cadros de persoal de gasto moi parecido

Por último, cómpre lembrar que tanto o cadro de persoal a nivel galego do PSdeG como o do BNG sufriu recortes nos últimos anos, en volume e salarios. Isto permitiulles aforrar en gastos en recursos humanos, que na actualidade andan polos 383.000 para o cadro de persoal socialista da sede da rúa do Pino 385.000 nos nacionalistas da veciña Avenida de Lugo. PSdeG e BNG teñen polo tanto un aparato de partido cunhas dimensións moi similares.