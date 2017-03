Punto con dez merecido

Ficha técnica:

RC Celta 2: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Andreu Fontás, Jonny; Chelo Díaz, Radoja (Pape Cheikh, 88’), Daniel Wass; Pione Sisto (Jozabed, 78’), Iago Aspas e Guidetti (Sergi Gómez, 46’).

RCD Espanyol 2: Diego López; Marc Navarro (Javi López, 15’), Diego Reyes, Óscar Duarte, Aarón; David López, Javi Fuego (Jurado, 55’); Hernán Pérez, Gerard Moreno, Piatti (Reyes, 85’) e Caicedo.

Goles: 1-0: Iago Aspas (minuto 20). 1-1: Gerard Moreno (min. 28). 2-1: Daniel Wass (min. 30). 2-2: Piatti (min. 32).

Árbitro: Jaime Latre (aragonés). Expulsou no minuto 43 a Andreu Fontàs por dobre cartón e o segundo adestrador do Celta, Ernesto Marcucci, por protestar. Amarelas a Guidetti e Chelo Díaz nos celestes e a Hernán Pérez e Gerard Moreno no Espanyol.

Incidencias: partido da 25ª xornada de Primeira División disputado no estadio municipal de Balaídos ante uns 15.000 espectadores.

Iago Aspas celebra o golazo de falta que supuxo o 1-0. | Fonte: lfp.es

“Puidemos incluso ter gañado con dez”, laiouse o Toto Berizzo. Se alguén mereceu máis foi o Celta, superior no primeiro tempo e incluso máis ambicioso cun xogador menos que o rival no segundo. “Empatáronnos demasiado pronto”, asumiu Berizzo. O Celta púxose dúas veces por diante con dous golazos de Iago Aspas e Daniel Wass, pero non tivo tempo para asentarse con vantaxe no marcador pois o Espanyol respostou axiña. No descanso, 2-2 e os celestes cun home menos pola expulsión, moi protestada, de Andreu Fontás. No segundo tempo, o Celta apenas pasou apuros malia a súa inferioridade, e incluso Aspas puido facer o terceiro. Reparto de puntos en Balaídos, e Aspas que deu po bo o empate tras queixarse pola arbitraxe sufrida. O sábado, visita ao Barça no Camp Nou.

Foi un primeiro de tempo de tolos, con catro goles, un tiro ao pau e a expulsión de Fontàs. O Celta, que recuperou o seu once titular agás Roncaglia e Tucu Hernández, marcou o ritmo, e tivo a primeira ocasión clara xa antes do minuto 15, cando un balón rexeitado chegou a Jonny, que errou diante de Diego López. A partires do minuto 20, catro goles en doce minutos. Primeiro marcou Iago Aspas (1-0) cun espectacular lanzamento de falta imparábel; apenas oito minutos despois, empate de Gerard Moreno (1-1) coa testa nun córner. Volta a empezar: golazo de Daniel Wass (2-1) dende vinte metros, e empate de Piatti tras un pase coa testa de Caicedo. Co 2-2, Pione Sisto estivo a piques de marcar cun disparo ao pau dende o bordo da área. Non puido irse a vestiarios con vantaxe, e en troques marchou o Celta cun home menos pola expulsión de Fontás trala segunda amarela por unha man.

Eduardo Berizzo recompoñeu o equipo dando entrada a Sergi Gómez na defensa no canto de Guidetti. Obrigados pola inferioridade, o ritmo baixou, pero seguiu sendo o Celta o máis ambicioso para buscar a portaría rival, mentres que o Espanyol seguía agardando en campo propio. Tentouno Iago Aspas con dous lanzamentos na recta final do encontro, e polo Espanyol tan só un remate cruzado de Piatti no minuto 76. Jozabed entrou a falla de quince minutos, pero os de Berizzo acusaron ao final o tremendo esforzo (Daniel Wass acabou rebentado). Aspas tentouno ata o final, e reclamou un penalti por man do defensa David López nun centro lateral á área. Ao final, 2-2 e segundo empate consecutivo. O sábado (20.45 horas), visita ao Barça de Luis Enrique, líder cun partido máis que o Real Madrid, que ten pendente a visita a Balaídos.