O Museo de Pontevedra acolle este xoves a presentación do libro gañador do premio 'Balbino' de relatos

O salón de actos do Sexto Edificio do Museo de Pontevedra acolle este xoves, día 2 de marzo, a presentación na cidade da obra gañadora da primeira edición do Premio 'Balbino' de Relatos, 'Camiños na sombra', de Xián Lois Alcayde Dans.

Na presentación está previsto que participen, ademais do autor, o presidente da Fundación Neira Vilas, Luís Reimóndez; e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, entre outros.

Segundo explicou este martes a Deputación de Pontevedra, 'Camiños na sombra' está composto por un conxunto de 15 historias que destacan pola súa "concepción orixinal e contemporánea do rural galego".

Ademais, a institución provincial tamén lembrou que este galardón foi convocado en marzo de 2016 para honrar a memoria do escritor de Vila de Cruces Xosé Neira Vilas.