O Museo do Pobo Galego acolle a exposición fotográfica de José M. Salgado 'A Idade de Ferro'

O Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela, acollerá o xoves, ás 19,30 horas, a inauguración da exposición fotográfica realizada por José M. Salgado 'A Idade de Ferro'.

Segundo explicou a entidade, trátase dun 'fotoensaio' realizado polo artista entre 2014 e 2017 sobre o traballo tradicional dos ferreiros. A exposición enmárcase no programa conmemorativo dos 40 anos da creación do Museo do Pobo Galego.

Dacabalo entre dúas provincias, Lugo e Oviedo, nas concas dos ríos Eo e Navia, "pervive unha comunidade humana, vinculada á labranza do ferro desde tempos remotos", apuntan desde o museo, que sitúan a estes "artesáns do ferro" nos concellos galegos de Riotorto, A Pontenova e A Fonsagrada, e nos asturianos dos Oscos, Grandas de Salime e Taramundi.

Este fotoensaio trata de ser un retrato fiel no momento actual dunha comunidade homoxénea que permaneceu para moitos galegos e asturianos ignorada.