Uni Ferrol achégase aos play-offs

Ficha técnica

CB Al-Qázeres 71: Alston (17), Rosanio (11), Mariona Martín (3), Forster (15) e Dubravka Dacic (16) –cinco inicial- Elena Corrales (4), Foraste (4) e Irena Vrancic (0).

Star Center-Uni Ferrol 74: Ani Calvo (9), Laquinta Jefferson (3), Shacobia Barbee (14), María Araújo (12) e Bea Sánchez (13) –cinco inicial- Patricia Cabrera (21) e Vilma Kesanen (2).

Parciais: 19-19, 16-11 (35-30), 18-23, 18-21 (71-74).

Árbitros: Jorge González Zumajo e Jaime Gómez Luque. Eliminaron por cinco faltas persoais a Ani Calvo.

Incidencias: partido da 21ª xornada da Liga Feminina no pavillón municipal Juan Serrano Macayo de Cáceres.

As xogadoras do Uni Ferrol celebran a 11ª vitoria no pavillón cacereño. | Fonte: @UniFerrol

Chegou a estar nove abaixo tralo descanso (44-35) e seis no último cuarto (66-60), pero o Uni Ferrol non se rendeu e, a base de triplas, remontou en Cáceres. As triplas de Ani Calvo e, sobre todo de Patri Cabrera (espectacular con 7/10) déronlle a volta ao marcador, e Bea Sánchez sentenciou no último minuto. O Star Center-Uni Ferrol acadou a vitoria (71-74), e son sextas con 11 vitorias, unha por diante de Cadí La Seu (basket-average a favor) e dúas sobre Gipuzkoa, Mann-Filter, Al-Qázeres e Bembibre a falla de cinco xornadas. Araski, Gran Canaria, Quesos El Pastor, CREF Hola e Gernika serán as rivais para meterse entre as seis primeiras.

O primeiro cuarto foi igualado. Jefferson e María Araújo anotaron de tres (7-10), pero Al-Qázeres púxose por diante (17-11) tras un parcial de 10-1. As dúas primeiras triplas de Patri Cabrera empataron o choque (19-19) tralos dez primeiros minutos. Barbee arrincou o segundo acto (19-21), pero Uni Ferrol bloqueouse e estivo case sete minutos sen anotar en xogo, e as estremeñas abriron oco (30-21) tras un parcial de 11-0. Reaccionaron as de Lino López cun parcial de 0-6 e Al-Qázeres parou o partido con 30-28. Ao descanso, 35-30.

Trala reanudación, as locais abriron de novo oco (44-35), pero as ferrolás reaccionaron con dúas triplas de Bea Sánchez (44-43), que de novo xogou os 40 minutos. Al-Qázeres levaba a iniciativa, pero as triplas de Ani Calvo e Patri Cabrera deixaron o choque como ao principio (53-53) para os últimos dez minutos. Tras un intercambio de canastras (60-60), un parcialo de 6-0 permitiu a Al-Qázeres abrir un pequeno oco (66-60). Outra volta, triplas de Ani Calvo e dúas de Patri Cabrera para darlle a volta ao marcador. Os dous metros de Dacic empataron o choque (71-71), pero Bea Sánchez decidiu cunha canastra e un tiro libre no último minuto, e Uni Ferrol acadou unha vitoria en Cáceres para seguir soñando cos play-offs polo título.