Os sindicatos CC.OO., UXT e CIG anunciaron novas mobilizacións en defensa dun "convenio xusto" nas residencias privadas da terceira idade.

Así, convocaron para este xoves, día 2 de marzo, ás 12,00 horas, unha concentración ante a residencia SARquavitae de Santiago de Compostela.

Os sindicatos denuncian que a última oferta da patronal consistía en "un incremento do 0% para 2016", do 0,5% para 2017 e do 1% para 2018. Con todo, no 2016 a subida do IPC "foi dun 1,6%, polo que se viron na obrigación de implementar esta subida nas táboas salariais, como dita o convenio vixente", e para 2017 as previsións de inflación "son aínda maiores".

A oferta patronal "non vén acompañada de ningún tipo de mellora", critican os sindicatos, que apostan por redución de xornada, incrementos nos cadros de persoal e outro tipo de factores que axuden á conciliación e melloren a calidade asistencial.