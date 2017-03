Asisten a unha septuaxenaria por un incendio na súa vivenda en Pontedeume (A Coruña)

Unha muller recibiu asistencia sanitaria debido a un incendio rexistrado na cociña da súa vivenda na noite do mércores no municipio de Pontedeume (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, a dona do inmoble presentaba unha intoxicación por inhalación de fume debido a un lume que se orixinou na cociña do inmoble, o que provocou que ardesen varios utensilios na estancia.

Foi un particular o que alertou sobre o incendio ao CAE 112 Galicia ás 21,00 horas do mércores. Tras iso, pasouse aviso aos Bombeiros do Eume, a Protección Civil de Pontedeume, á Guardia Civil, a Urxencias Sanitarias e á Policía Local.

O 061, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias, desprazou ao lugar un médico do Punto de Atención Continuada da zona que atendeu á muller, duns 70 anos, no lugar.

Pola súa banda, tras controlar e extinguir o lume, a dotación dos bombeiros e os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil foron piso por piso ventilando.

AMBULANCIA

Por outra banda, persoal sanitario informou na madrugada deste xoves ao persoal do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia do incendio dunha ambulancia no porto de Celeiro (Lugo).

A chamada de alerta rexistrouse no CAE 112 Galicia sobre a 1,45 horas. Tamén a esa hora, un particular alertaba dun incendio nesa zona e indicaba que descoñecía o que ardía.

Por iso, pasouse aviso aos Bombeiros de Viveiro, que xa saíran cara ao punto a petición da Policía Nacional. Así mesmo, informouse á Policía Local e aos efectivos de Protección Civil.

Tanto os axentes como os membros do parque comarcal, nada máis chegar, confirmaron que se trataba dunha ambulancia estacionada no porto. En concreto, ardeu a parte diante do vehículo e ningún outro turismo alí aparcado viuse afectado.