(AV)PIB.- A economía galega crece un 0,8% no cuarto trimestre e un 3,2% no ano, igual que a media

A economía galega creceu un 0,8% no cuarto trimestre de 2016, unha décima menos que no trimestre anterior, pero unha décima máis que o incremento rexistrado pola media.

Mentres, no conxunto do ano pasado, o aumento do produto interior bruto (PIB) galego foi do 3,2%, o mesmo que o da media estatal.

Así o reflicten os datos de contabilidade trimestral que publica este xoves o Instituto Galego de Estatística (IGE).

