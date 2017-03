(AMP)PIB.- A economía galega crece un 0,8% no cuarto trimestre e un 3,1% no ano, case como a media

A economía galega creceu un 0,8% no cuarto trimestre de 2016, unha décima menos que no trimestre anterior, pero unha décima máis que o incremento rexistrado pola media.

Mentres, no conxunto do ano pasado, o aumento do produto interior bruto (PIB) galego foi do 3,1%, unha décima inferior ao rexistrado pola media estatal, segundo reflicten os datos de contabilidade trimestral que publica este xoves o Instituto Galego de Estatística (IGE).

A Xunta destaca, a través dun comunicado de prensa emitido pola Consellería de Facenda, que este 3,1% é "o seu mellor resultado do últimos nove anos", e supera "amplamente" a previsión do 2,5% que estableceu o Goberno galego nos orzamentos da comunidade para 2016.

No cuarto trimestre, destaca, o PIB mantivo "un forte ritmo de crecemento" ao rexistrar un repunte do 0,8% sobre o trimestre anterior.

En leste mesmo período, a economía galega avanzou un 3,2% en comparación co mesmo trimestre de 2015, un incremento que tamén supera ao de España, en dúas décimas.

TRES ALICERCES

O departamento de Valeriano Martínez resalta que o "bo comportamento" da economía galega o pasado exercicio baseouse "en tres alicerces", polos resultados positivos de todos os sectores, o incremento do consumo dos fogares e das administracións e a "excepcional" evolución das exportacións de bens e servizos.

Así, por sectores, todas as áreas de actividade rexistraron en 2016 unha evolución positiva. O sector servizos avanzou un 3,3% cunha evolución destacada da rama de comercio, transporte e hostalaría, que crece un 6,9%.

A construción tamén creceu por encima do 3% --un 3,1%-- e a industria mantivo a súa liña positiva e creceu un 2,5%, cunha evolución mellor na industria manufacturera, do 3,5%. O sector primario subiu un 0,9% en taxa interanual.

EXPORTACIÓNS

En canto á demanda, o gasto en consumo final aumentou o pasado ano un 2,5%, tres décimas máis que en 2015. Neste apartado inclúese o gasto dos fogares e das institucións sen fins lucrativos, que aumentou un 2,6%, e o gasto en consumo final das administracións públicas, que tamén mellorou respecto de 2015 e creceu un 2,3%.

Os datos do IGE recollen ese comportamento "excepcional", en palabras de Facenda, das exportacións de bens e servizos, que se incrementaron en 2016 un 5,5%, 1,3 puntos máis.

"Foi clave a marca de comercio exterior que alcanzou Galicia ao superar por primeira vez a barreira dos 20.000 millóns de euros de mercadorías vendidas ao estranxeiro", subliña.

O crecemento económico rexistrado en 2016 supuxo que o emprego a tempo completo aumentou un 2,3%, o que permitiu crear máis de 22.000 postos de traballo equivalentes a tempo completo, o maior incremento desde 2007.