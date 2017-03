O home falecido atopado nunha praia de Burela (Lugo) levaba varios días na auga

O home atopado na mañá deste xoves falecido, supostamente afogado, na area da praia urbana do Portelo no municipio de Burela (Lugo), levaba varios días na auga.

Así o confirmaron fontes próximas á investigación que leva a Guardia Civil tras ser localizado o corpo dun home de mediana idade, que se procedeu a identificar.

Fontes da Policía Local de Burela sinalaron a Europa Press que o corpo foi localizado sobre as 8,20 horas deste xoves na area, supostamente despois de que o depositase alí a marea que estaba a baixar.

As mesmas fontes confirmaron que se descarta que se trate do pescador desaparecido en Ferrol a semana pasada tras as tarefas de identificación in situ.

Por iso, á espera da realización da autopsia, inicialmente as mesmas fontes apuntaron que pode levar varios días morto por afogamento.

Agora as forzas da orde desprazadas ao lugar tratar de esclarecer as causas do achado e proceder á identificación do cadáver. Na zona, segundo concretou a Policía Local, non se denunciou ningunha desaparición recente.

O 112 Galicia, indicou que tras recibir a alerta sobre as 8,30 horas avisou á Guardia Civil, Policía Local e Protección Civil, así como a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 desprazou ata o lugar unha ambulancia asistencial e un médico de Atención Primaria, que confirmou o falecemento no lugar do home.