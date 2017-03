(AMP)Paro.- O paro baixa en 154 persoas en febreiro en Galicia, ata 211.924 desempregados

O número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) reduciuse en febreiro en Galicia en 154 persoas en relación co mes anterior, o que representa unha lixeira caída do 0,07%, segundo os datos que publica este xoves o Ministerio de Emprego.

Mentres, en comparación con hai un ano, a comunidade galega conta con 23.344 desempregados menos (-9,92%), o que sitúa o total en 211.924 parados: 115.728 mulleres e 96.196 homes. Ata 10.039 son menores de 25 anos e os restantes 201.885, maiores desa idade.

Por provincias, o desemprego caeu en todas salvo en Pontevedra, onde aumentou en 157 persoas, un 0,19%. Ao lado das que baixan, sobre todo diminuíu o paro en Ourense, que ten 158 persoas menos nas listas do desemprego que no mes anterior (-0,67%). Na Coruña descendeu en 138 persoas (-0,17%) e en Lugo en 15 (-0,07%).

Por sector de actividade, só incrementouse a cifra de parados na industria, con 60 máis, ata 25.071. A maior redución experimentouna a construción, con 288 desempregados menos, ata 23.227; seguida da agricultura, que descendeu o paro en 100 persoas, ata 8.140; e dos servizos, con 61 menos, ata 138.823.

MÁIS SEN EMPREGO ANTERIOR E MÁIS ESTRANXEIROS

No que respecta ao colectivo sen emprego anterior, o desemprego si ascendeu, en 235 persoas, de modo que alcanzou a 16.663 persoas. Delas, 5.483 son homes e 11.180, mulleres.

O desemprego en Galicia en febreiro afectou a 10.831 estranxeiros, 80 máis que en xaneiro (+0,74%), pero 898 menos que no segundo mes de 2016 (-7,66%). Trátase de 6.225 persoas procedentes de países extracomunitarios e 4.606 comunitarios.

En canto a sector de actividade, 6.066 correspóndense cos servizos, 925 coa agricultura, 898 coa construción e 705 coa industria. Ata 2.237 estranxeiros inscríbense no colectivo sen emprego anterior.

DEMANDANTES

Por outra banda, os demandantes de emprego na comunidade galega situáronse en febreiro en 270.709, deles 29.437 ocupados e 15.147 que indicaron na súa solicitude condiciones especiais de traballo.

Os demandantes de emprego non ocupados, 226.125, significaron un lixeiro repunte, do 0,02%, con 45 persoas máis que en xaneiro. Son, con todo, 25.542 menos que en febreiro de 2016, o que representa unha caída do 10,15%.

CAEN OS CONTRATOS

En febreiro, en Galicia, os contratos descenderon en 7.571 (un 10,83%) en comparación con xaneiro, ata 62.323. A pesar de todo, son 709 máis que no mesmo período do ano anterior, un 1,15% máis.

Do total, 6.348 foron indefinidos (441 menos que en xaneiro) e 55.975 temporais (7.130 menos). Deste xeito, no acumulado, o 9,94% dos contratos galegos (13.137) teñen carácter indefinido e o 90,06% (119.080), temporal.

Por provincias, os contratos baixaron no catro no segundo mes do ano, sobre todo na Coruña (-13,37%). Seguíronlle os descensos de Pontevedra (-9,88%), Ourense (-8,82%) e Lugo (-4,82%).

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, o paro baixou en febreiro en 9.355 desempregados respecto ao mes anterior (-0,2%), o seu segundo mellor rexistro nun mes de febreiro desde 2005, e o volume total alcanzou a 3.750.876 persoas, polo que continúa nos niveis máis baixos do últimos sete anos.

Dentro da serie histórica comparable, que arrinca en 1996, a evolución do paro nos meses de febreiro foi desigual, con descensos en doce meses e aumentos en nove deles, a maioría concentrados no período 2008-2013.

O descenso de febreiro de 2017 é o segundo máis pronunciado dos últimos doce anos, só superado polo de 2015, cando o desemprego baixou en 13.538 persoas. En febreiro de 2016 o paro subiu en 2.231 persoas e no últimos oito anos aumentou nunha media de 57.863 desempregados. En termos desestacionalizados, o paro baixou en febreiro en 32.711 persoas.