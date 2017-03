Os afiliados á Seguridade Social aumentan o 1,93% en febreiro en Galicia e sitúanse en 953.563

O número medio de afiliados á Seguridade Social en Galicia se situou en 953.563 en febreiro en Galicia, o que supón 18.027 máis que hai un ano, que se traduce no incremento do 1,93 por cento.

Así o reflicten os datos publicados este xoves polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social, recollidos por Europa Press, dos que se desprende que a variación mensual, pola súa banda, foi do 0,3 por cento na Comunidade galega, o que supón unha variación de 2.816 cotizantes.

Dos 953.563 afiliados na Comunidade de Galicia, 718.698 corresponden ao réxime xeral --deles 5.079 ao agrario e 27.480 ao de fogar--, 28.878 ao réxime de mar e 213.988 son autónomos.

Por provincias, do total de afiliados 410.324 corresponden á da Coruña; 327.427, á de Pontevedra; 116.788, á de Lugo; e 99.024, á de Ourense, segundo os datos do Ministerio de Emprego.

TOTAL ESPAÑA

En total en España, a Seguridade Social gañou en febreiro unha media de 74.080 afiliados (+0,4%), o seu segundo mellor dato neste mes desde 2008 tras o logrado en 2015, cando a afiliación creceu en 96.909 persoas. En febreiro do ano pasado gañáronse 63.355 cotizantes, menos dos rexistrados este ano.

Deste xeito, ao finalizar o mes pasado, o total de ocupados situouse en 17.748.255 cotizantes, segundo informou este xoves o Ministerio de Emprego.

En termos desestacionalizados, a ocupación incrementouse en 46.079 persoas no segundo mes do ano e suma 39 meses en positivo, segundo resaltou o Ministerio.

En febreiro, o Réxime Xeral gañou 68.506 ocupados en relación ao mes anterior, un 0,4% máis, o que situou o total dos seus afiliados en 14.502.781 persoas. Pola súa banda, o Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) rexistrou 4.041 altas (+0,1%), ata 3.181.472 cotizantes. Por contra, o Réxime do Mar sumou 1.511 novos ocupados (+2,5%) e o do Carbón, 22 (+0,8%).

No último ano, a Seguridade Social acumula un repunte de 580.543 afiliados, un 3,38% máis, a mellor taxa desde 2007. O xeneral é o réxime que máis elevou a súa cifra de afiliados en termos interanuais, con 552.168 cotizantes máis respecto de febreiro de 2016 (+3,9%), seguido do Réxime de Autónomos, con 28.407 novos cotizantes (+0,9%).

Segundo os datos do Ministerio, as Administracións Públicas gañaron 65.670 cotizantes o pasado mes de xaneiro (último dato dispoñible) en relación ao mesmo mes de 2016 (+2,9%), especialmente a Administración Autonómica (45.090 novos afiliados, +3,4%), seguida da Estatal (+13.212, +4,5%) e da Administración Local (+7.368, +1,1%).

CONSTRUCIÓN, EDUCACIÓN E HOSTALARÍA

Dentro do Réxime Xeral, a evolución da afiliación foi maioritariamente favorable para todos os sectores. Os maiores aumentos mensuais rexistráronos a construción (+23.921 cotizantes, +3,4%); a educación (+19.769 ocupados, +2,4%); a hostalaría (+16.966 cotizantes, +1,6%), e a industria manufacturera (+13.207 ocupados, +0,7%).

Pola contra, rexistráronse descensos da ocupación no comercio (-14.874 cotizantes) e nas actividades sanitarias (-5.665), principalmente. No sistema especial agrario perdéronse 28.334 afiliados en febreiro (-3,5%), mentres que o sistema especial do fogar gañou 4.673 cotizantes (+1,1%).

MÁIS AFILIADOS ESTRANXEIROS

O aumento da afiliación en febreiro afectou case por igual a homes e mulleres. Os primeiros gañaron 38.018 afiliados en febreiro (+0,4%), mentres que a afiliación feminina aumentou en 36.063 cotizantes (+0,4%).

Así, ao finalizar febreiro, o número de homes cotizantes situouse en 9.529.242 ocupados, mentres que o de mulleres ascendeu a 8.219.013 afiliadas. En taxas interanuais, a afiliación masculina acumula un repunte do 3,5%, por encima do incremento interanual da afiliación feminina (+3,2%).

Pola súa banda, o número de afiliados estranxeiros creceu en febreiro en 14.663 traballadores respecto ao mes anterior (+0,8%), volvendo a terreo positivo tras perder máis de 24.000 ocupados en xaneiro. O total de inmigrantes afiliados situouse así en 1.702.248 persoas e deles 1.418.765 cotizaban ao Réxime Xeral; 279.504 ao de Autónomos; 3.816 ao do Mar, e 163 ao do Carbón.