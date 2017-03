Galicia rexistra o 13% dos afogamentos do Estado

Galicia rexistra sete mortes por afogamento en espazos acuáticos nos dous primeiros meses do ano, o que representa o 13,7 por cento dos falecementos rexistrados no conxunto do país.

Simulacro de rescate dun afogado / Europa Press. Exercicio de reanimación dunha suposta afogada / EP Exercicio de reanimación dunha suposta afogada / EP Exercicio de reanimación dunha suposta afogada / EP

Así, as persoas falecidas en España por afogamento en espazos acuáticos elévanse, nos dous primeiros meses do ano, a 51, dous menos que a 29 de febreiro do ano pasado, segundo informa a Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo.

Esta cifra, a pesar de ser inferior á mesma data do ano anterior nun 3,77 por cento, continúa sendo moi elevada e supón un incremento do 221 por cento respecto ao mesmo período do 2015.

Con 34 falecementos en xaneiro e 17 en febreiro ratifícase a necesidade de unificar a normativa de prevención a nivel estatal, segundo indicou este organismo. Actualmente cada Comunidade Autónoma ten a súa propia normativa e hai unha proposición Non de Lei presentada no Congreso pendente de tramitación, neste sentido.

Ata a data, máis da metade das mortes por afogamento, en concreto o 53 por cento, producíronse en dúas comunidades autónomas; Andalucía con 14, o que supón o 27,5% e Canarias con 13 e o 25,5%.

O resto dos falecementos déronse en Galicia, 7 e 13,7%; Baleares, 4 e 7,8%; Cantabria e Cataluña, tres e 5,9% en cada territorio; Comunidade Valenciana, Castilla-León e Rexión de Murcia, dúas e 3,9%; e Aragón uno e 2,0%.

En canto ao lugar onde sucederon os óbitos, 16 afogamentos producíronse en praias, o 31,4%; 11, o 21,6% en ríos; 1, o 2,0% en piscinas; e 23, o que supón o 45,1% noutros espazos acuáticos. Só en dous dos 51 casos de morte por afogamento, o 3,9%, había servizo de atención, vixilancia e socorrismo.

O perfil da vítima mortal por afogamento en espazos acuáticos durante estes dous meses foi un home (82 por cento dos casos), español (65%) e maior de idade (80%), que faleceu nun incidente ocorrido entre as 8.00 e as 16.00 horas (60,9%).