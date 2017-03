O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, asegurou que este mércores mantivo unha conversación telefónica cun alto directivo do Grupo PSA en relación coa intención da compañía de adquirir Opel e afirmou que para a empresa España vai ser "o máis importante".

Guindos indicou que antes desta chamada telefónica, que fontes de Economía indicaron a Europa Press que foi a iniciativa do Ministerio, producíronse contactos a "todos os niveis" e sinalou que polo momento esta operación non está pechada.

"Para o Grupo PSA, España vai ser o máis importante, non só pola fábrica de Figueruelas (Zaragoza), senón tamén polas que hai en Galicia e en Madrid. Sábeno perfectamente e destacan que as fábricas españolas son as máis competitivas", explicou o ministro a Radio Nacional.

Neste sentido, o titular das carteiras de Economía, Industria e Competitividade quixo enviar unha mensaxe de tranquilidade en relación co futuro das plantas da compañía en España, asegurando que devanditos centros están ben colocados.

Así, subliñou que o Goberno se puxo a disposición do Grupo PSA por se se culmina a operación, aínda que explicou que a principal garantía de futuro é que España conta cunhas "magníficas fábricas" e que o sector de automoción nacional "vai para arriba", xa que producirá 3 millóns de vehículos este ano.

Tal e como adiantaron 'El Mundo' e 'Expansión', Guindos mantivo este mércores unha conversación telefónica a iniciativa súa co secretario xeral do Grupo PSA e membro do consello de dirección, Olivier Bourgues, quen insistiu en que a intención da súa empresa é crear "un campión" automobilístico en Europa, á vez que destacou que España é unha peza importante neste plan.