Martiño Noriega prevé abordar con Feijóo este venres a taxa turística e infraestruturas pendentes en Santiago

A proposta de creación dunha taxa turística, o incremento da partida da Capitalidade e o estado de infraestruturas pendentes en Santiago de Compostela son tres dos temas que centrarán, a petición do rexedor da cidade, Martiño Noriega, o encontro que manterá co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este venres.

Fontes do Consistorio compostelán ratificaron a Europa Press que o alcalde prevé levar este tres asuntos á que será a terceira reunión institucional que mantén co presidente galego e que terá lugar na Xunta.

Este encontro encádrase na rolda de contactos que Feijóo está a manter cos alcaldes das cidades galegas. Este venres 3 de marzo será a quenda do rexedor compostelán logo de que a entrevista se pospuxese debido á recente paternidade do presidente galego.

Á marxe da creación da taxa turística, o alcalde xa avanzara a semana pasada que a intención do goberno local é conseguir aumentar a contía da partida de Capitalidade, que actualmente "supera lixeiramente os 2 millóns de euros".

Esta axuda é concedida polo Goberno galego para paliar parte dos gastos que supón para a cidade ser a capital de Galicia e que, segundo algúns estudos, superan o cinco millóns.

INFRAESTRUTURAS PENDENTES

Noriega tamén preguntará polo estado de infraestruturas pendentes como a construción da variante de Aradas, a execución do acondicionamento dunha zona do Monte do Gozo e "cuestións compartidas" entre Xunta e goberno local, como o enlace da AP-9 e a "conexión norte" desta autoestrada.

O encontro entre Feijóo e Noriega servirá, segundo este último, para "pór ao día o grao de execucións das obras en marcha" e enmárcase dentro do "clima positivo" que manteñen Concello de Santiago e Xunta de Galicia tras o fin do "período de eleccións" do último ano e medio.