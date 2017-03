Identificado como un sexagenario veciño de Burela o falecido atopado nunha praia

O home atopado na mañá deste xoves falecido, supostamente afogado, na area da praia urbana do Portelo no municipio de Burela (Lugo) foi identificado como o veciño da localidade José González Pardo, de 60 anos.

Así o confirmaron fontes da investigación a Europa Press, que concretaron que o home, un xubilado de Burela afeccionado á pesca, levaba desaparecido desde a madrugada.

O corpo foi localizado sobre as 8,20 horas deste xoves na area, supostamente despois de que o depositase alí a marea que estaba a baixar, segundo sinalou a Policía Local de Burela.

Os primeiros indicios, segundo indicaron fontes da investigación, apuntan a unha morte por afogamento, segundo sostivo o médico desprazado ao lugar, pero espérase aos resultados da autopsia para concretar a causa do falecemento.

O Concello de Burela manifestaron que se trata de "un veciño moi coñecido e apreciado" no municipio. Nunha nota de prensa, o Consistorio explica que se "descoñecen, polo momento, as causas do falecemento", aínda que "todo apunta a que estaba a pescar porque levaba botas e traxe de augas".

OPERATIVO

O 112 Galicia indicou que, tras recibir a alerta sobre as 8,30 horas, avisou á Guardia Civil, Policía Local e Protección Civil, así como a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 desprazou ata o lugar unha ambulancia asistencial e un médico de Atención Primaria, que confirmou o falecemento no lugar do home.