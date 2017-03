Sen xustiza para Jimmy

Non dá marcha atrás. O titular do xulgado número 20 de Madrid insiste na imposibilidade de identificar os autores do asasinato de Jimmy e confirma o arquivo da causa que investigaba a morte do seareiro deportivista Francisco Javier Romero Taboada nos arredores do Manzanares o 30 de novembro do 2014. Segundo informa Efe, o xuíz Pedro Merchante Somalo desestimou os recursos de reforma presentados pola Fiscalía, a LFP e Santiago A., o outro seareiro deportivista guindado ao río polos ultras do Atleti.

Pancarta coa lenda 'Jimmy vive' que abría a marcha. | Fonte: @RB1987Oficial

O maxistrado madrileño ratifica deste xeito a decisión que adoptou en decembro, e limítase a elevar os recursos de apelación presentados para que sexa a Audiencia Provincial de Madrid a que decida sobre a reapertura ou non da causa que investiga o asasinato de Jimmy. Sostén o xuíz que as alegacións presentadas polos recorrentes non aportan nada novo para a identificación dos autores materiais.

Do mesmo xeito, o maxistrado rexeita as peticións de novas probas solicitadas pola LFP e pola Fiscalía e a petición para que declarase a testemuña protexida. Sostén o xuíz que a Audiencia Provincial xa deixou clara “la falta de credibilidad del mal llamado testigo protegido”. Neste caso, o xuíz Merchante Simalo tamén eleva á Audiencia de Madrid os recursos de apelación para que sexa esta Sala quen se pronuncie sobre a conveniencia de citar ou non a testemuña protexida.

Trala nova do arquivo do caso, a Federación de Peñas Deportivistas fai un chamamento á afección para que hoxe, no minuto 30 do partido fronte ao Atleti, os seareiros deportivistas esixan xustiza para Jimmy.