Investigadores logran un protocolo de cría que reduce á metade os tempos de produción de larvas de ostra

Un equipo do Instituto de Acuicultura da Universidade de Santiago (USC) estableceu un protocolo de cría que reduce á metade os tempos de produción de larvas de ostra plana europea.

Segundo informa a USC nun comunicado de prensa, España é o segundo país produtor de ostra plana europea do continente, con 427 toneladas en 2014 e un valor de 2,2 millóns de euros.

Respecto diso, destaca que "a sobreexplotación, a importación masiva de semente doutros países ou o progresivo descenso do recrutamento de semente no medio natural" propiciaron que a produción de ostra "reducísese á metade no últimos dez anos".

O grupo de investigación Acuibiomol do Insituto de Acuicultura da USC, en colaboración coa Confraría de Pescadores de San Bartolomé de Noia, identificou as condicións óptimas de temperatura, réxime de exposición diaria á luz e ración e composición da dieta de microalgas para o acondicionamento de proxenitores de ostra plana en criadeiro.

Ademais, deseñaron un protocolo de cultivo que, segundo explicaron, "reduce practicamente á metade os tempos de produción de semente".