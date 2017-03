A Xunta anuncia unha OPE de 1.043 prazas docentes, pero sen fixar convocatoria

A Xunta mantén a incógnita sobre a convocatoria de oposicións. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presentou este xoves unha proposta de 1.043 prazas docentes aos sindicatos de profesorado nunha OPE (Oferta Pública de Emprego) que, de momento, permanecerá á espera do que pase no ámbito estatal, ben sexa tras unha hipotética aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado ou mediante algunha solución que articule o Goberno central e que permita ás comunidades desbloquear estes procesos.

Mesa sectorial de Educación | Fonte: Xunta.

A Xunta continúa, aínda así, cos trámites da convocatoria para ter todo preparado no momento no que conten con luz verde para a súa aprobación. En total, a proposta de Educación ascende a 1.043 prazas, das que 540 serán de secundaria, 400 de mestre, 80 de profesores técnicos de FP e 23 de música e artes escénicas.

O director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, chamou á calma dos aspirantes dado que "de momento" a Administración está "dentro de prazo" para impulsar as distintas fases do proceso.

Neste sentido, pasou a responsabilidade ao Goberno Central para que "a incerteza sexa despexada" e que a Xunta poida convocar en prazo as oposicións, co fin de que se poidan celebrar a partir do 22 de xuño.

"A día de hoxe a Consellería está a dar todos os pasos necesarios no proceso. Feito isto, só queda aprobar a oferta pública de emprego e convocala. Para iso sería necesario que o Goberno estatal tomase algún tipo de decisión. Estamos á espera de que a convocatoria se poida celebrar", insistiu.

Pinal tamén apuntou á posibilidade de que o Goberno central articule unha alternativa no caso de non poder aprobar os orzamenros xerais do Estado. "Imos esperar a ver de que modo se resolve, pode ser por distintas vías. O ministro apuntou a posibilidade de buscar outro tipo de solucións".

A pesar diso, advertiu de que a Consellería actuará "con seguridade xurídica" para garantir a "firmeza" da convocatoria de prazas.

"UN PARIPÉ"

Os sindicatos, molestos pola situación na que se atopa a convocatoria, reprocharon á Xunta o uso que se está facendo da OPE, ademais da "falta de negociación" dos números que trae á mesa sectorial.

O secretario nacional da CIG-Ensino, Anxo Louzao, cualificou de "paripé" a mesa, posto que "non se negocia" a oferta de prazas, á vez que se realiza unha proposta "totalmente insuficiente" e que non atende "as necesidades" do sistema educativo, tanto de docentes, desdobres como atención á diversidade

"Esixiremos que se faga unha convocatoria que atenda as necesidades e que se despexe todo tipo de dúbidas respecto diso da convocatoria. Non aceptaremos baixo ningún concepto que se siga xogando cos opositores"

Julio Díaz, de ANPE, lembrou que sen taxa de reposición "non se poden traer números a unha mesa", dado que "non se pode convocar un proceso selectivo", reprochando a "ineficacia, para todos os efectos, do Ministerio".

Neste sentido, advertiu de que se finalmente se impulsa un Real Decreto que permita unha oferta de prazas "libre", a proposta da Xunta "non terá ningunha validez" e "habería que cambiar todos os números". "É un paripé e entendemos que haberá unha solución final, pero se a taxa de reposición é libre estes números ao día seguinte caducaron".

Por parte de CC.OO. Ensino, Verísimo Pazos ironizou con que se presente unha proposta baseada nunha taxa de reposición do 100% (que cobre as xubilacións) e que ao mesmo tempo se diga "que non hai taxa de reposición", sobre todo tendo en conta o acordo da Conferencia de Presidentes para que as comunidades poidan "suprimila" no caso de que necesiten repor efectivos.

"A OPE non servirá para mitigar os problemas que ten o sistema educativo, onde se perderon case 3.000 prazas estruturais".

Por parte de UXT, Paula Carreiro criticou a "decisión unilateral" da Xunta "de non contar con ningunha das organizacións", e referiuse ás prazas "insuficientes" que se convocarían nalgunhas especialidades, como educación infantil.

ESPECIALIDADES

As 432 prazas de secundaria sairán nas especialidades de Lingua Castelá e Literatura (50), Xeografía e Historia (50), Matemáticas (80), Física e Química (50), Bioloxía e Xeoloxía (30), Inglés (50), Educación Física (20), Lingua Galega e Literatura (50), Análise e Química Industrial (15), Asesoría e Imaxe Persoal (12), Hostalaría e Turismo (15) e Organización e proxectos de Fabricación Mecánica (10).

En FP, haberá para Cociña e Pastelaría (10), Equipos Electrónicos (18), Laboratorio (14), Mantemento de Vehículos (18) e Sistemas e Aplicacións Informáticas (20).

Así mesmo, no corpo de mestres, proponse 50 en educación infantil, 45 en Inglés, 20 en Francés, 35 en Educación Física, 35 en Música, 80 en Pedagoxía Terapéutica, 70 en Audición e Linguaxe e 65 en Educación primaria.