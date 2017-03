As reservas do grupo sanguíneo A- atópanse baixas en Galicia

As reservas do grupo sanguíneo A negativo (A-) atópanse baixas na Comunidade galega, mentres que as de Cero positivo (0+), Cero negativo (0-) e A positivo (A+) están normais, segundo a información facilitada este xoves pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Deste xeito, ADOS lembra que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o vindeiro luns 6 de marzo acudirán unidades móbiles aos municipios coruñeses de Cariño --diante da farmacia na estrada xeral--, Culleredo --IES Universidade Laboral--, A Coruña --aparcadoiro do CIFP Someso e Barrio do Ventorrillo-- e Santiago de Compostela --Facultade de Filoloxía--.

Ademais, o luns desprazaranse unidades móbiles á cidade de Lugo --Praza Maior-- e á localidade de Verín (Ourense) --Praza García Barbón--. Tamén estarán unidades en Pontevedra --zona Herrería--, así como en Vilagarcía de Arousa --IES Carril-- e Vigo --Escola de Enxeñería Industrial e Escola de Minas e Enerxía--.