A secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, afirmou que a comunidade galega está "na boa dirección para consolidar a recuperación económica", por mor dos datos do paro rexistrado publicados este xoves polo Ministerio de Empleo, e que en Galicia reflicten unha diminución en 154 persoas en febreiro.

A Xunta, a través dun comunicado remitido pola Consellería de Economía, destaca que a diminución interanual --en 23.344 desempregados, un 9,92% menos-- é "a maior" neste mes desde hai 20 anos (de toda a serie histórica, que se inicia en 1996).

Resalta que o dato sitúa á comunidade "en niveis de fai sete anos" e engade que, ademais, "creouse emprego e incrementouse a contratación indefinida". "Galicia presenta tamén un maior ritmo de caída do paro que España na evolución anual", apostila.

Toca chamou a atención sobre que Galicia "xa suma máis de tres anos de caídas do desemprego consecutivas na evolución anual". Sinalou que a afiliación á Seguridade Social segue crecendo na evolución anual nun 1,93%, polo que son xa "case tres anos consecutivos nos que se incrementa".

Referiuse tamén ao aumento --tamén anual-- da contratación indefinida, nun 7,94%, superando en máis de 7,5 puntos o reflectido na temporal e ademais apuntou que o peso dos contratos a xornada completa supón "xa" o 60,9%.

Con todo, a responsable de Emprego apelou á prudencia, aínda que o paro, incidiu, "segue baixando nas principais variables": no catro provincias, no sete grandes cidades, en todos os sectores e nos colectivos prioritarios para o Goberno galego.

En canto a estes colectivos, explicou que a caída foi liderada polos menores de 30 anos (-16,61%), seguida dos parados de longa duración (-10,86%) e as mulleres (-8,45%). Case a metade dos parados que saíron do desemprego nos últimos 12 meses foron de longa duración, do mesmo xeito que ocorreu en xaneiro, segundo indica a Xunta.

Toca tamén valorou que o paro baixou con respecto a xaneiro, o que significa a cuarta caída consecutiva nun mes de febreiro. Ao seu xuízo, resulta "un dato positivo porque indica que se está rompendo a tendencia negativa iniciada coa crise económica nos meses de febreiro".

Por último, afirmou que a Xunta traballa cada día para seguir reducindo as cifras do paro a través da 'Axenda 20', coa que pretende impulsar o emprego estable e de calidade a través de diversas ferramentas como, por exemplo, a 'Estratexia do Autónomo' con 40 millóns ao ano, o Plan de Formación e Emprendemento para ou Rural con 30 millóns e o impulso á formación para desempregados con 61 millóns.