Un septuaxenario de Quiroga (Lugo) acepta dous anos e medio de prisión por abusos sexuais a unha menor

Un home de 77 anos veciño da localidade de Quiroga (Lugo) aceptou dous anos e medio de prisión por un delito de abusos sexuais a unha nena de sete anos ocorridos en 2015.

Así, na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Lugo chegouse a conformidade por parte do fiscal, que pedía inicialmente catro anos, e a defensa nesta causa.

Ademais, o home condenado, Ricardo Álvarez Núñez, non poderá aproximarse á vítima a menos de 200 metros no próximos cinco anos e medio, segundo acordouse.

Os feitos sucederon en agosto de 2015 cando o procesado atopouse coa menor e a súa avoa, á que coñecía por residir no mesmo municipio, e acompañounas a unha zona verde. Unha vez alí e despois de que a avoa se desprazase con "ánimo libidinoso", segundo a acusación, abusou da nena, á que sentou nas súas pernas e empezou a bicala, e acariñarlle "coas súas mans as nádegas". Uns mozos que se atopaban no lugar gravaron a escena.

Fóra da sala, o procesado asumiu a condena. "Non queda máis remedio", aseverou, á vez que repetía que o fixo "sen mala intención". Segundo relatou, coñecía á avoa "e algúns días viña a nena", que no momento dos feitos contaba con sete anos. "E eu tiña un móbil e ela collíao e sempre que viña dicía: déixame o móbil", lembrou. "E eu deixáballo", apostilou.

O septuaxenario precisou que, no momento dos feitos, esa mañá, estaban nunha "praza". "A avoa retirouse e a nena quedou comigo, non había ninguén máis, só os rapaces que sacaron a foto porque se estaban rindo e eran os únicos que estaban na praza", lembrou.

Seguidamente narrou que a menor "sentou" encima das súas pernas. "E abrazoume e eu sen mala intención biqueina na boca", admitiu ante os xornalistas.

ENTRAR EN PRISIÓN

O seu avogado, José Francisco Núñez, confirmou que terá que ingresar en prisión. "Ten 77 anos, pero terá que ingresar e despois farei as xestións para que saia (en función da avanzada idade)", aclarou.

"En realidade quixemos a conformidade porque ir a xuízo era montar outro escándalo", alegou finalmente o defensor, que negou que o seu cliente fose un "pederasta".