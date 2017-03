O director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, reiterou que Ferroatlántica, "a día de hoxe", non presentou "oficial nin formalmente ningún tipo de solicitude de segregación" da actividade hidroeléctrica da empresarial ou industrial.

Na comisión de industria do Parlamento galego, preguntado polo deputado de En Marea Francisco Casal, a responsable da área de enerxía evitou, por iso, "pronunciarse sobre algo que nin tan sequera está presentado".

En todo caso, ratificou que a Xunta "sempre estivo, está e estará ao lado dos traballadores", tanto no tocante ao mantemento do emprego como no da actividade industrial.

"O noso compromiso", afirmou, é "salvagardar o interese público subxacente das concesións hidroeléctricas e que se cumpra a legalidade".

Na súa quenda, Casal insistiu en cuestionarlle se o Goberno galego reuniuse con responsables empresariais en relación coa posible venda das centrais, ao que Tahoces respondeulle que a "obrigación" do Executivo autonómico é reunirse "con todas as partes". "Con todos", incidiu.

"HIPÓTESE"

No entanto, a continuación, subliñou que "o importante non son as reunións", senón "os feitos". E estes, segundo insistiu, implican que a Xunta non ten "constancia oficial de que exista ningún tipo de solicitude".

"A día de hoxe estamos no terreo das hipóteses e o Goberno só falará de realidades", resolveu o director xeral durante a súa intervención.