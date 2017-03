A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, criticou este xoves ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e á conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, por apostar pola cesión da AP-9 á Administración autonómica sen a supresión da peaxe, e lamentou que o Goberno galego converteuse no "máximo defensor" deste pago.

En declaracións aos medios durante unha visita á Editorial Galaxia en Vigo, Pontón cualificou como "sorprendentes" as manifestacións de Ethel Vázquez sobre o alto custo de suprimir as peaxes, e preguntou "se hai 3.000 millóns para rescatar as radiais madrileñas, por que non, do mesmo peto, para rescatar a AP-9". "Se hai unha infraestrutura que está amortizada, esa é a AP-9", segundo incidiu.

A líder nacionalista reclamou á Xunta "un cambio de estratexia", e advertiu de que, aínda que se deu un primeiro paso coa unanimidade na cámara galega sobre o rescate da autoestrada, "non chega".

Deste xeito, pediu ao PP "que levante o veto" e "que non se traizoen os intereses galegos en Madrid".