Ferida unha persoa nunha colisión en Val do Dubra (A Coruña)

Unha persoa resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado ao chocar dous vehículos no termo municipal de Val do Dubra (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 12,00 horas na rúa Corredoira, no lugar de Bembibre, supostamente por unha posible indisposición dun dos condutores, segundo o relato dun particular.

O 112 Galicia informou do sucedido a Urxencias Sanitarias, Garda Civil de Tráfico e Protección Civil de Val do Dubra.