Un incendio queima por completo unha casa en Xunqueira de Espadañedo (Ourense), pero sen causar feridos

Un incendio queimou na súa totalidade este xoves unha casa na localidade ourensá de Xunqueira de Espadañedo, pero non se rexistraron persoas feridas.

Segundo informou o 112 Galicia, aínda que se trata dunha vivenda habitada, situada no lugar do Mato, non houbo que lamentar daños persoais. Foi un veciño quen, sobre as 7,00 horas deste xoves, alertou do incendio ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia.

Ata o lugar desprazáronse os efectivos da Garda Civil, GES de Castro Caldelas e de Protección Civil e Parada de Sil. Os Bombeiros de Ourense e persoal do Concello tamén foron informados polo CAE 112 Galicia.

Ademais, ante a posibilidade de que houbese persoas no interior da vivenda, Urxencias Sanitarias desprazou unha ambulancia ata o punto, pero finalmente descartouse a súa intervención.

Sobre as 11,30 horas membros de Protección Civil confirmaron que o lume arrasara a casa na súa totalidade e unicamente puideron salvar a estrutura e unha galería do inmoble, que valorarán a súa derriba debida aos daños causados.

OUTRO LUME

Por outra banda, o CAE 112 Galicia tivo constancia ás 8,30 horas deste xoves doutro incendio no concello lucense de Pol. Neste caso tampouco houbo que lamentar daños persoais tras arder un alpendre lindeiro a unha vivenda en Carazo, no lugar da Regada.

Foi un particular o que chamou ao 112 Galicia para pedir axuda e ata o lugar achegáronse os Bombeiros de Vilalba, Garda Civil e os efectivos do GES de Pontenova e de Protección Civil de Pol.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tamén foi alertada por precaución, pero finalmente confirmouse que ninguén resultou afectado.