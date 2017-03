Dous acusados negan ameazas ao seu xefe nas Pontes (A Coruña) e din que só querían que lles pagase

Dous acusados de perseguir ao seu xefe á saída dun bar nas Pontes de García Rodríguez (A Coruña) para increpalo e ameazalo negaron os feitos e unicamente indicaron que o seu obxectivo era que lles pagase o diñeiro que lle reclamaban.

No xuízo, celebrado na Audiencia Provincial da Coruña, un deles alegou que nas datas na que se produciron os feitos, en setembro de 2008, traballara varios días para o home. Tamén expuxo que, por mor dunha baixa e de que non podía seguir traballando, reclamoulle 20 euros "para volver a casa".

Con todo, dixo que o seu entón xefe negouse e que, por este motivo, á saída dun bar, xunto co outro acusado, esperárono para "falar" con el. Admitiu, no entanto, que el tratou de impedir que se subise ao seu coche e que mantivo un forcexo co encargado da obra.

LESIÓNS AO ENCARGADO DE OBRA

Este, que declarou como testemuña, alegou que foi o outro acusado quen lle lesionou cunha navalla na cara. Con todo, este, na súa declaración, sostivo que era o encargado de obra e non el quen a portaba. Respecto dos feitos, unicamente admitiu que chamaron "lercho" ao que foi o seu xefe porque lle reclamaban un diñeiro, pero negou que ameazasen con darlle unha navallada.

Por estes feitos, segundo o escrito de cualificación, o Ministerio Público pide para cada un do acusados cinco anos de cárcere, e dúas multas de 20 días con cota de 20 euros diarios.