A Xunta, á espera do resultado do expediente informativo e do consorcio de seguros polos danos do temporal

O director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, afirmou que a Xunta está á espera dos resultados do expediente informativo aberto ás eléctricas e tamén á expectativa de que o consorcio de compensación de seguros pronúnciese sobre as indemnizacións tras os daños do temporal de principios de febreiro.

Segundo destacou, na comisión de industria a preguntas de deputados do tres grupos da oposición, o expediente informativo "non termina con informes técnicos", senón que necesariamente terase que resolver ou ben cunha sanción ou ben coa determinación de que as actuacións foron "correctas".

Interpelado por Juan Merlo (En Marea), Abel Losada (PSdeG) e Noa Presas (BNG) polo estado de mantemento das liñas, o dirixente autonómico asegurou que o Goberno galego estudará os investimentos realizados polas compañías.

"Veremos se nestes concellos --os que tiveron maior número de incidencias con cortes de luz-- os investimentos en mantemento foron as adecuadas ou non", aseverou.

Juan Merlo, en representación de En Marea, advertiu da subcontratación de tarefas por parte das empresas, o que lle levou a sospeitar de falta de medios técnicos e persoal cando se producen avarías.

En leste mesmo punto coincidiu a nacionalista Noa Presas, mentres que o socialista Abel Losada lembrou a "imaxe bochornosa" que supuxo que "algúns responsables políticos" pedisen responsabilidades polo gran temporal rexistrado durante os anos do goberno bipartito en Galicia.

CALIDADE DE SUBMINISTRACIÓN "MELLOR QUE A MEDIA"

Na súa intervención, Tahoces afirmou que "se está traballando nisto" --na avaliación do mantemento das liñas, entre outras cuestións--, e pediu que se deixe aos técnicos desenvolver estes labores, "que son os que saben".

En canto ás indemnizacións, ratificou que a Xunta "terá que responder todas as reclamacións que se expoñan" por non atendelas, e farao "no menor tempo posible" e "coa maior contundencia e solvencia". Pero, para iso, apuntou que "hai que esperar a actuación do consorcio de compensación de seguros".

Tahoces reivindicou que a calidade de subministración é en Galicia "mellor que a media de España", aínda que recoñeceu que as eléctricas "teñen que mellorar e este Goberno vai esixir esa mellora". Por último, defendeu que o Goberno "actuou con dilixencia" e avogou por "todos colaborar" cun punto de vista "construtivo".