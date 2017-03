O 91% dos discapacitados escolarizados están en centros ordinarios, onde traballan 3.300 profesionais específicos

Un 91,1 por cento dos discapacitados escolarizados en Galicia estano en centros ordinarios, nos que traballan máis de 3.300 profesionais específicos para abordar as distintas circunstancias.

Este persoal supón, en palabras do director xeral de Educación, Manuel Corredoira, "o 10 por cento" do total do persoal educativo. Dá mostra, por tanto, de que a escola pública galega é "inclusiva".

Así llo dixo o alto cargo da Xunta ao deputado do PPdeG Moisés Rodríguez, quen en comisión parlamentaria destacou que o noso sistema educativo é "o máis inclusivo de España".

Ademais, Corredoira deu conta da existencia de convenios con diferentes entidades para atender as especificidades dos alumnos. Entre outras, citou Down Galicia, Asperga, Paideia, a Fundación Secretariado Xitano e unha asociación de familias adoptantes.

A todo iso sumou a formación do profesorado, a dotación de equipos específicos para os centros e o desenvolvemento dun proxecto europeo sobre a atención á diversidade a través do TIC. "Cremos que estamos na liña adecuada", manifestou.

ATENCIÓN ALUMNOS XORDOS

Ao fío diso, a deputada de En Marea Luca Chao puxo o foco na situación dos alumnos con discapacidades auditivas, para denunciar "carencias" no número de intérpretes de lingua de signos. Con todo, valorou que a situación de Galicia é "mellor" que noutros territorios.

"O 100% dos alumnos que solicitaron intérprete foron atendidos", respondeu Corredoira na mesma comisión, á vez que admitiu que este non acompaña ao alumno ao longo de toda a xornada escolar.

E é que, como explicou, os alumnos teñen horas de traballo en grupo e de actividades por escrito. "Non poden estar en todas as aulas, talleres, laboratorios...", argumentou.

Finalmente, apuntou que son 41 os intérpretes e máis de 600 os profesores de Audición e Linguaxe para 357 alumnos con discapacidade auditiva en diferentes graos.