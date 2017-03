CC.OO. fará paros parciais en Pescanova e os demais sindicatos proporán folga na asemblea deste sábado

A última proposta de convenios colectivos do grupo Pescanova para as plantas de elaboración e frigoríficos, foi rexeitada novamente polos sindicatos da compañía, tras o que CC.OO. convocou paros parciais a partir do día 9, mentres que CIG, UXT, USO e CUT exporán á asemblea deste sábado a posibilidade de facer folga.

A pasada semana, os sindicatos xa avisaron de que rexeitarían a proposta da empresa se esta mantiña a súa intención de "rebaixar" e "precarizar" as súas condicións laborais, e mentres CIG, UXT, USO e CUT levantáronse da mesa de negociación ata que non haxa cambios, CC.OO. ameazou con facer paros parciais.

Así, despois da última rolda de negociacións, celebrada esta semana, os sindicatos insisten en que a pesar dos cambios na proposta, a empresa "segue querendo flexibilizar a xornada e a contratación e abaratar o persoal", polo que trasladaron o seu rexeitamento á mesma.

Neste marco, o portavoz de CC.OO., Francisco Vilar, confirmou a Europa Press que a próxima semana iniciarán os paros parciais --dunha hora os martes e xoves do mes de marzo-- na parte comercial, administrativa e de oficinas do grupo, medida que ven "suficientemente potente" como para "facer reconsiderar a súa posición á empresa".

Pola súa banda, os sindicatos CIG, UXT, USO e CUT convocaron para este sábado en Redondela unha asemblea de traballadores, á que levarán a última proposta da empresa --para ratificar o rexeitamento á mesma-- e na que exporán a posibilidade de convocar unha folga para "esixir negociar un convenio digno para os traballadores".

"Imos moi en serio, ou sentan a negociar o que hai que negociar ou iremos á folga", manifestou Ignacio Couñago, de UXT, que engadiu que non van aceptar "perder os dereitos" que teñen actualmente. A iso, o portavoz de CIG, Suso García, agregou que "toca ensinar os dentes á empresa, e pór toda a carne no asador".

DIVISIÓN SINDICAL

Por unha banda CC.OO., e polo outro os demais sindicatos, seguiron este xoves culpándose mutuamente de romper a unidade sindical, despois de que na reunión que mantiveron a principios de febreiro non lograron acordar unha posición fronte á empresa.

Sobre a posible convocatoria de folga, o portavoz de Comisións indicou a Europa Press que analizarán a situación e as posibles medidas que adopte a asemblea, pero a súa intención inicial é seguir a súa folla de ruta e "empezar con medidas eficaces, sen chegar a extremos". En relación a iso, tamén apuntou que unha folga dun só día "sería un teatro".

Pola súa banda, acerca dos paros convocados por CC.OO., os outros sindicatos criticaron que fosen convocados "de forma unilateral" polos delegados sindicais. "Nós imos á asemblea a decidir, non decidimos nos despachos", selou Couñago.