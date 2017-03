Ventos fortes e nevadas, con precipitacións xeneralizadas en toda España, marcarán este fin de semana

MADRID/SANTIAGO, 2 (EUROPA PRES)

Así, o venres unha fronte fría varrerá a Península rapidamente de oeste a leste e alcanzará Baleares ao final do día. Ao seu paso, esta fronte deixará precipitacións practicamente xeneralizadas, que serán localmente fortes ou persistentes no oeste de Galicia e áreas do nordeste peninsular.

Unha vez que pase a fronte, a atmosfera seguirá inestable con chuvascos e algunhas treboadas e producirase un descenso importante da cota de neve, que irá baixando progresivamente ata os 500 a 700 metros no noroeste, e entre 700 ou 900 m na zona centro e Pireneos occidentais, á vez que nevará entre 900 e 1.100 metros no resto da Península.

Co paso da fronte, o vento virará de compoñente sur a compoñente oeste con refachos fortes ou moi fortes que afectarán especialmente a zonas montañosas do norte peninsular, metade oriental e ao final a Baleares.

De cara ao sábado, o AEMET sinala que hai unha "certa incerteza", aínda que prevé que o máis probable é que as precipitacións sigan afectando maior parte da Península e que poidan ser localmente fortes ou persistentes en ao principio do día no Pirineo e en Andalucía, aínda que tenderán a facerse máis débiles e dispersas progresivamente.

A cota de neve manterase en 500 a 700 metros no norte e centro da Península e irá subindo a 900 a 1.100 metros e nevará a partir dunha cota de 700 a 900 metros no resto e subirá ata os 1.000 a 1.200 metros.

O vento soprará con refachos fortes ou moi fortes na metade oriental peninsular, Baleares, litoral do Cantábrico e zona do Estreito aínda que tenderá a diminuír ao longo do día.

Este vento provocará malo mar e haberá avisos costeiros no litoral cantábrico, aínda que a zona máis afectada será o Mediterráneo, onde haberá temporal en alto mar que afectará a "practicamente todo" o litoral mediterráneo peninsular e a Baleares. Nesta zona activaranse os avisos costeiros durante o venres e o sábado, aínda que se espera que melloren "claramente" a partir da tarde do sábado.

Respecto ao domingo, o AEMET indicou que mellorará a situación pero manteranse as precipitacións na metade norte, que se irán facendo máis dispersas e, con iso, as temperaturas subirán, igual que a cota de neve, de modo que as nevadas restrinxiranse a zonas de montaña.

Finalmente o vento perderá intensidade, aínda que aínda serán probables algúns refachos fortes en puntos da área mediterránea e é posible que no extremo norte peninsular.