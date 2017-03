A Xunta aposta por un acordo cordial para elixir o futuro presidente da RAG

As disputas internas que manteñen algúns membros da Real Academia Galega (RAG) sobre a elección do futuro presidente chegaron xa á Xunta. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deixou claro que esta institución ten “absoluta autonomía” para decidir o que mellor lle conveña, pero amosou o seu desexo de que haxa un acordo “cordial” entre os académicos para a elección do seu presidente.

Xesús Alonso Montero, Alberto Núñez Feijóo e outros membros da RAG nun acto do Día das Letras | Fonte: xunta.gal

“A RAG ten absoluta autonomía e, obviamente, a Xunta non exerce ningunha influencia. Por iso, somos prudentes ao valorar as súas eleccións”, indicou o presidente da Xunta ao ser preguntado por GC sobre as distintas voces críticas que xa se escoitan en relación ao relevo de Xesús Alonso Montero, que terá lugar o vindeiro abril. “Pero penso que o mellor para a RAG e para a lingua é que os académicos teñan cordialidade e acordo nas súas decisións”, suliñou na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta.

"A RAG está secuestrada e pouco democratizada", dicía este mércores o ex secretario deste organismo, Xosé Luís Axeitos, que disparaba directamente contra o seu actual presidente, Xesús Alonso Montero, e contra a súa directiva. Unhas críticas que chegan a pouco máis dun mes para que se teña que elixir novo presidente e que inician unha nova guerra de baixa intensidade dentro da RAG.

Axeitos considera que a institución perdeu vigor democrático no últimos catro anos e que Alonso Montero é un home de palla. Unha crítica que se suma aos que sosteñen que a actual directiva da Real Academia Galega non fai da defensa do galego algo habitual. Alonso Montero non quixo entrar nesta nova batalla e optou por gardar "silencio estrito". "Por respecto á institución", non quixo entrar a valorar as declaracións de Axeitos porque, dixo, sería "unha falta de respecto á institución e ao resto de compañeiros".

“Neutralidade”

Na súa resposta Feijóo insistiu na súa “neutralidade” neste proceso interno pero manifestou o seu desexo de que haxa consenso na maior institución lingüística do país. “O que necesita a Xunta é ter bos interlocutores”, indicou.

Neste sentido, destacou a boa sintonía que mantén co actual presidente e a súa directiva que cualificou de “exquisita”. “Por iso non hai ningún atisbo de dúbida na relación co seu actual presidente, o señor Alonso Montero”, sinalou.