O consello de administración da 'vella' Pescanova rexeitou a proposta de acordos do fondo de investimento Broadbill, o seu primeiro accionista, incluída na súa solicitude de complemento á convocatoria da próxima xunta xeral de accionistas ao ser "extemporánea", xa que non se presentou no prazo legal establecido para o efecto.

O artigo 519.3 da Lei de sociedades de capital establece que o dereito dos accionistas de presentar propostas fundamentadas de acordo sobre asuntos xa incluídos na orde do día deberá exercerse dentro do cinco días seguintes á publicación da convocatoria.

Así respondeu o órgano dirección da sociedade de carteira que convocou xunta xeral extraordinaria de accionistas o próximo mes de marzo para impugnar a ampliación de capital proposta en Nueva Pescanova, onde ostenta unha participación do 20%.

O consello de administración da 'vella' Pescanova precisou ademais que o artigo 519.1 da Lei de Sociedades de Capital sinala que en ningún caso poderá exercitarse devandito dereito (de solicitar que se publique un complemento de convocatoria) respecto da convocatoria de xuntas xerais extraordinarias.

Desta forma, en opinión do consello, as propostas de acordo de Broadbill que se refiren a puntos da orde do día incluídos na súa solicitude de complemento de convocatoria non poden tomarse en conta unha vez que tal solicitude non se puido admitir por carecer de amparo legal.

Finalmente, co obxecto de poder, no seu caso, descartar calquera eventual situación de conflito de interese co seu primeiro accionista, o órgano de dirección da sociedade de carteira considerou que os accionistas e o mercado en xeral deben ter un coñecemento actualizado e preciso acerca de cal é a posición de Broadbill na 'vella' Pescanova e en Nueva Pescanova.

A 'vella' Pescanova convocou xunta xeral extraordinaria de accionistas o proximo mes de marzo para impugnar a ampliación de capital proposta en Nueva Pescanova tras converterse o fondo de investimento Broadbill no seu primeiro accionista, con máis dun 11% do capital, e as posteriores dimisións no consello de administración.

En concreto, a sociedade de carteira que posúe un 20% de Nova Pescanova convocou dita xunta o próximo 21 de marzo, en primeira convocatoria, ou, ao día seguinte, en segunda, para ratificar o acordo e instrución de voto adoptado o pasado 21 de setembro en xunta para impugnar o aumento de capital por capitalización de créditos de Nueva Pescanova ou, pola contra, deixar sen efecto devandito acordo.

A xunta terá lugar despois de que Broadbill adquirise a participación de Damm e situásese por diante de Manuel Fernández de Sousa, Luxempart e Carolina Masaveu, cunha presenza superior ao 7% no tres casos.

Desta forma, a 'vella' Pescanova reunirá aos seus accionistas tras estes "cambios accionariais significativos" e co obxecto de facilitar o proceso de renovación no consello de administración tras as dimisións de César Real Rodríguez e César Mata, que ademais era secretario, cargo no que foi substituído por Leopoldo Fernández Zugazabeitia.