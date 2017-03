A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, expresou este xoves o "optimismo, humildade e fortaleza" coa que a formación abordará a Asemblea Nacional que se celebrará os días 25 e 26 de marzo, e na que se vai a "fortalecer o debate e as bases do nacionalismo".

Así o manifestou, en resposta a preguntas dos medios, durante unha visita á editorial Galaxia en Vigo. Ana Pontón lembrou que a cita de finais de marzo será a culminación dun "proceso" de debate participativo, no que máis de 2.000 persoas trasladaron ao BNG as súas ideas e achegas.

A partir da Asemblea, incidiu, "ábrese un tempo novo" e insistiu en que o BNG ten "moi claro" que "o nacionalismo é fundamental para que Galicia teña futuro como país", e para buscar solucións aos problemas dos galegos. "Os problemas non se van a solucionar coa submisión aos intereses do PP ou de Madrid", subliñou.