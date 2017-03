A defensa do acusado dun roubo nunha casa de Padrón (A Coruña) pide a absolución por falta de probas

A defensa do acusado de cometer un roubo con intimidación no ano 2014 nunha vivenda da localidade coruñesa de Padrón pediu a absolución do presunto autor do asalto debido a que "a única proba de cargo" contra el é "a declaración contraditoria da vítima", coa que ten unha relación de "inimizade" porque mantivo unha relación coa súa filla durante os seus 12 anos.

Este xoves tivo lugar na Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, situada nos Xulgados de Santiago, o xuízo a R.C.T.J., acusado de cometer un roubo con intimidación na vivenda da nai da súa exparella, á que presuntamente ataría e golpearía para subtraer da súa casa artigos e diñeiro taxados en 1.542 euros.

A Fiscalía considera probado que foi R.C.T.J. quen cometeu o roubo e pide para el unha pena de cinco anos de prisión, mentres que a acusación reclama 11 anos de cárcere polos delitos de roubo con intimidación e secuestro para o acusado, do que asegura que actuou "con claro ánimo de vinganza".

Os feitos remóntanse a novembro de 2014, cando, de madrugada, unha persoa entrou a través dunha xanela na vivenda da vítima, que por aquel entón tiña 72 anos de idade e residía no municipio coruñés de Padrón.

Segundo a súa declaración, a muller, que foi atada e amordazada, recibiu ameazas de morte mentres era apuntada cunha arma por unha persoa que recoñeceu como a súa exyerno a pesar de que na vivenda non había luz nese momento.

O Ministerio fiscal estima que a vítima identificou o acusado "de forma inmediata" porque existe un "coñecemento previo" entre denunciante e denunciado --conviviran na mesma casa--, xa que este mantivo unha relación sentimental coa súa filla que derivou nunha "inimizade" entre as familias.

DECLARACIÓN CON "CONTRADICIÓNS"

Pola súa banda, o avogado defensor apelou á "presunción de inocencia" do acusado debido a que a "inimizade" entre partes "enturba o testemuño" da acusación, que, ademais, considera que inclúe "contradicións" e "incongruencias".

Así, tras lembrar que non se atopou a arma que supostamente portaba o acusado nin ningún obxecto que fose subtraído do fogar dos feitos, a defensa incidiu en que "a única proba de cargo" contra o seu defendido é "a declaración contraditoria da vítima" polo que pide unha sentenza absolutoria coa atenuante de que R.C.T.J. atópase en tratamento de desintoxicación por consumo de drogas.

O ACUSADO APUNTA A AMEAZAS

Na súa declaración, o acusado defendeu que na noite dos feitos atopábase durmindo na casa da súa nai, lugar onde foi detido pola Garda Civil na mañá seguinte. Ademais, engadiu que, meses antes do roubo, ao termo dun xuízo contra o seu exparella por unha denuncia de violación da que saíu absolto, esta ameazouno con volver denuncialo.

Por contra, a filla da vítima, que non reside coa súa nai, negou que proferise ameazas contra a súa exparella, ao que tamén acusa de violar a orde de afastamento que ten contra ela. Así mesmo, indicou que o asaltante se detivo especialmente na súa habitación, onde subtraeu e asperxeu "con crema" algúns documentos e fotos que lle pertencían.