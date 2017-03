Representantes da Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia --CC.OO.-Ensino, FeSP-UXT, Sindicato de Estudantes, Iesga e Escola Viva-- e do Sindicato de Traballadores e Traballadoras do Ensino de Galicia (STEG), instaron aos centros de ensinos medios e a universidade a secundar a folga convocada o día 9 para reclamar ao Goberno a "derrogación" da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (Lomce).

Ademais, avanzaron que ese día se celebrarán mobilizacións en distintas localidades galegas, segundo explicaron na presentación das mesmas.

En concreto, serán pola mañá en cidades como Santiago, Vigo, Lugo ou A Coruña, onde partirá ás 12,00 horas desde a praza da Palloza. En Ourense, será pola tarde. Outras localidades como Ribeira tamén acollerán manifestacións.

PACTO SOCIAL

Sobre o obxectivo desta folga, o secretario de Ensino de FesP-UXT, Gerardo Morano, sinalou que, con esta nova xornada de folga,o obxectivo é "derrogar" a (Lomce e que haxa "unha nova lei educativa". "Que xurda dun pacto social, non só educativo".

Por outra banda, precisou que, nesta ocasión, a Confederación Galega de ANPAs de Centros Públicos (Confapa) non secunda a mobilización por estar xa en marcha a Subcomisión que negociará o Pacto de Educación. No entanto, desde a Plataforma expresaron as súas dúbidas de que o Goberno queira "facer unha nova lei".