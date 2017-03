A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, insistiu en que o calendario de primarias dos socialistas galegos "non depende da xestora galega" e instou a esperar a que se resolva o proceso a nivel federal para acordar a "folla de ruta" para Galicia.

A preguntas dos xornalistas antes de manter unha reunión na Coruña con representantes dos estibadores galegos, Cancela lembrou, sobre o calendario das primarias galegas, que a súa celebración depende da data do proceso a nivel federal.

"Non é cuestión de vontade da xestora galega senón que primeiro tense que celebrar o calendario de primarias e o congreso a nivel federal", dixo. Neste sentido, explicou que un mes antes do Congreso federal téñense que celebrar as primarias para que os militantes elixan ao novo secretario xeral.

Despois, asegura, "acordarase cal é a folla de ruta das distintas federacións, entre as que se atopa Galicia". "Non depende da xestora galega", subliña.

CANDIDATOS PRIMARIAS

Cancela lembrou a "absoluta neutralidade" da xestora nas primarias que celebrará o PSOE e evitou pronunciarse, mesmo a título persoal, sobre os precandidatos Patxi López e Pedro Sánchez e sobre aqueles compañeiros que decidan dar o paso.

Precisamente, evitou pronunciarse sobre se cre que finalmente Susana Díaz optará á candidatura ou non, posto que "é unha decisión persoal" da líder socialista en Andalucía.

"Calquera outro compañeiro que considera que ten un proxecto que pode achegar a este partido de face ao futuro para polo a disposición dos militantes para que o apoien, ten toda a liberdade para facelo", asegurou.

Ademais, Cancela mostrou a vontade da xestora galega de porse "a disposición" de quen aspiren a facerse co liderado do Partido Socialista.