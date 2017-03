En Marea denuncia que o IVE dunha revista pornográfica é do 4% mentres o do libro electrónico alcanza o 21%

A deputada de En Marea Ánxeles Cuña criticou este xoves que o IVE dunha revista pornográfica sitúese no catro por cento mentres o libro dixital está gravado cun 21 por cento.

Díxoo durante unha nova petición en comisión parlamentaria de que se rebaixe o IVE cultural, unha pretensión que volveu a ser rexeitada pola maioría que representa o PPdeG.

Na súa intervención na Cámara, Cuña lamentou a "paisaxe desoladora" que este tipo de decisións "políticas" levan. "Miles de traballadores, compañías, produtos...", enumerou os damnificados pola subida do IVE cultural.

Con ela coincidiu a representante do BNG no debate, Olalla Rodil, quen xulgou que a subida foi "unha puñalada" ao sector da cultura. Ademais, apuntou que a media europea sitúase no 12 por cento.

Así mesmo, o socialista Luís Álvarez sumou o seu apoio a esta proposición non de lei, ao opinar que se trata dunha demanda "socialmente xusta" e "economicamente necesaria".

En fronte, Teresa Egerique (PP) aseverou que o seu partido "comparte" esa mesma "preocupación" polo mundo cultural, polo que se mostrou "segura" de que o Goberno "reverterá" o seu IVE unha vez "a conxuntura financeira o permita".

MARUJA MALLO

Por outra banda, Olalla Rodil preguntou ao secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, sobre as actuacións planificadas pola Xunta con motivo da homenaxe a Maruja Mallo no Día das Artes Galegas.

Respecto diso, o alto cargo da consellería que dirixe Román Rodríguez enumerou distintas actividades que se irán programando ao longo deste ano e que, como dixo, seguirán en 2018.

A iso engadiu unha campaña dirixida aos centros educativos para dar a coñecer a figura da que definiu como "unha das artistas galegas máis destacadas do século XX, ou de todos os tempos".

XACEMENTO ARQUEOLÓXICO

Finalmente, na mesma comisión, a nacionalista preguntou á directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Ínsua, sobre a contía da indemnización que haberá que pagar a unha promotora que destruíu un xacemento arqueolóxico durante unhas obras.

E é que, como relatou, tratábase dun castro inventariado pola Xunta en Cervo (Lugo), cuxo concello concedeu licenza para levantar tres edificios a pesar de ter "coñecemento" da súa existencia. Así pois, a empresa recorreu ao Tribunal Supremo para reclamar daños e prexuízos pola paralización da construción a instancias da administración autonómica.

Respecto diso, a directora xeral considerou "imposible" ter unha estimación da cantidade que haberá de abonar a Xunta e que a empresa cifra en 4,4 millóns de euros. Segundo a sentenza, será un arquitecto designado xudicialmente quen se encargue da peritaxe.