BNG pide mesa de diálogo, investimento público e derrogar do decreto do plurilingüismo para apoiar o sector editorial

O BNG reclamou a constitución dunha "mesa do libro" que sexa plataforma de diálogo entre a administración e o sector editorial, así como aumentar os apoios públicos a esta industria, derrogar o decreto do plurilingüismo e desenvolver a lei do libro e a lectura.

Así o sinalou a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, durante unha visita á editorial Galaxia, en Vigo, onde se reuniu co director xeral, Francisco Castro, e o presidente, Antón Vidal.

A líder nacionalista subliñou o "papel tan importante" do sector editorial, que é "estratéxico" en Galicia, e cun potencial que, se é "apontoado", pode ser un gran xerador "de riqueza e emprego". Así mesmo, destacou a importancia que ten para "afianzar a normalización da lingua galega".

Ana Pontón lamentou a perda de apoios á industria editorial galega, e a redución do 40 por cento na publicación de libros nesta lingua, así como a diminución do 50 por cento nas traducións entre 2008 e 2015. "Pero hai posibilidades de darlle a volta á situación, é o momento de facer unha aposta estratéxica", incidiu.

Así, expuxo a creación desa "mesa do libro", o "desenvolvemento pleno" da lei do libro e a lectura, o aumento de investimento e apoio público ao sector, e a derrogación do decreto do plurilingüismo, que "fixo moito daño" á publicación en galego.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Pola súa banda, o presidente de Galaxia, Antón Vidal, explicou que, tras máis de 60 anos de historia, a editorial iniciou unha nova etapa para fortalecer a súa internacionalización.

Deste xeito, ademais dos proxectos en Arxentina ou Brasil, explicou que se están levando a cabo iniciativas para conectar coa "diáspora da mocidade" en Europa. "O reto é porse na modernidade e na globalización", subliñou.