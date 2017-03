A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, e o deputado no Congreso, Ricardo García Mira, mantiveron este xoves unha reunión con representantes dos estibadores galegos, aos que trasladaron o seu apoio no seu rexeitamento ao decreto do Goberno central que regula esta actividade.

En declaracións aos xornalistas antes de manter a reunión no local da Agrupación Socialista na Coruña, Cancela lamentou as "imposicións" por parte do Goberno e instou a "alcanzar un acordo" cos representantes dos traballadores.

"Mentres non acorden unha solución negociada cos representantes dos traballadores, votaremos en contra de calquera proposta que expoña o Goberno", subliñou Cancela.

Os socialistas galegos consideran que "o mellor que pode suceder" é alcanzar un acordo e, neste sentido, confían en que "se avance nunha liña de negociación" na reunión entre a patronal Anesco e traballadores do sector.

Cancela defendeu que o colectivo de estibadores son un sector cun "traballo duro" e un alto risco de sinistralidade laboral. "Non imos amparar ningún tipo de decisión que leve algunha minorización do colectivo de estibadores", sinalou a presidenta da xestora do PSdeG.