Gadisa reitera o seu compromiso co acordo lácteo para garantir a sustentabilidade do sector

Gadisa reiterou este xoves o seu compromiso co acordo asinado a nivel estatal para garantir a sustentabilidade do sector lácteo entre representantes da industria, das empresas de distribución, cooperativas e sindicatos no Ministerio de Agricultura en setembro de 2015.

Con este obxectivo, a compañía destacou que Supermercados Gadis procedeu a retirar da promoción correspondente entre as datas do 2 ao 8 de marzo o leite semidesnatada Rosina en brick dun litro que, segundo indicou, foi "incluída por erro" na devandita promoción.

Ademais, a empresa lamentou e pediu desculpas polos trastornos que puidese ocasionar como consecuencia deste "erro".