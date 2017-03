O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou os datos de crecemento económico de Galicia difundidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE), que "aluman o crecemento provisional do 3,1 por cento" en 2016, "o maior do últimos nove anos". Así, á espera do que determine o Instituto Nacional de Estatística (INE), subliñou o cumprimento das previsións autonómicas e augurou que en 2017 manterase "ou superará" o 2,5%.

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, o presidente galego destacou a "prudencia" das previsións realizadas polo Executivo autonómico, que auguraban inicialmente un crecemento do 2,5% que finalmente foi "superado".

"E quédannos os datos do INE, que, estamos convencidos, deixaranos entre o 3,1% e o 3,2 ou o 3,3%", esgrimiu, para engadir que se trata do cuarto ano consecutivo no que Galicia mellora o crecemento do PIB, debido á "sólida evolución" de todos os sectores, ao aumento do consumo nos fogares e á "boa marcha" das exportacións.

Feijóo resaltou que Galicia acabou en 2016 "crecendo máis que España" e superando a países da zona euro como Portugal, Francia, Italia ou Reino Unido, entre outros. En 2017, a pesar da "incerteza" dos efectos do 'Brexit', Feijóo mostrouse convencido de que Galicia poderá "manter" ou mesmo "superar" a previsión inicial de crecemento para este exercicio do 2,5%.

"MENOS PARO E MÁIS CALIDADE NO EMPREGO"

Por outra banda, aludiu á baixada interanual do paro de case o 10% (con 23.344 desempregados menos) que reflicten os datos estatísticos difundidos tamén este xoves. "É a maior caída en febreiro desde que hai datos e o desemprego queda a niveis de 2010. Baixa no catro provincias, nos mozos, nos parados de longa duración e nas mulleres", resaltou, á vez que salientou o aumento das afiliacións.

"Hoxe hai menos paro, máis afiliacións e máis calidade no emprego, que é un indicador importante", resolveu.